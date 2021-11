Ternana a Lecce fra assenze e Covid, Lucarelli: “Non mi piango addosso”

TERNI – La Ternana scende in campo domani sera alle 20.30 a Lecce contro i giallorossi allenati da Marco Baroni. I rossoverdi si presenteranno in Puglia senza Defendi e Palumbo, in isolamento per Covid (ma il difensore è infortunato e non avrebbe comunque giocato), con Capuano ancora fuori gioco e Sorensen squalificato. Difesa qundi da inventare. Lucarelli però non si scompone: “Mi conoscete, non è mia abitudine piangermi addosso. Ho a disposizione una rosa omogenea e i ragazzi che verranno chiamati faranno il loro dovere, come è giusto che sia e come noi pensiamo che questa rosa possa fare. Anche lo scorso anno abbiamo vissuto queste situazioni, ricordo ad Avellino ci presentammo con molte assenze, senza Falletti e senza difesa, reintegrando Bergamelli che era fuori rosa, facendo comunque risultato. Dispiace più che altro per la salute dei ragazzi, ma se vogliamo pensare in grande anche nel futuro, dobbiamo pensare che non cambia nulla se gioca uno o l’altro”

L’avversario

Le Fere sfideranno una delle squadre più forti del campionato: “Domani sarà per noi un test importante, da affrontare anche con curiosità, per capire a che punto siamo rispetto a squadre come il Lecce, che ambiscono alla promozione in Serie A. Una partita complicata, contro una squadra forte che gioca anche bene, subisce pochi gol e negli ultimi tempi è stata devastante in attacco. Noi cercheremo di rendergli la vita dura, ma sappiamo delle difficoltà”

Il rinnovo

Infine, un pensiero sul fresco rinnovo di contratto fino al 2023: “Ringrazio la società per questo attestato di stima, sono molto felice di prolungare questo rapporto. Mi trovo molto bene sia in campo con la squadra che fuori con tutti i componenti del club, ci sono tutti i presupposti per crescere insieme e per arrivare al fatidico 2025, che sarà l’anno del centenario della Ternana e ci piacerebbe festeggiarlo nella categoria superiore. E’ il sogno della società di tutti i tifosi ternani e della città. Orgoglioso di essere stato scelto per questo percorso, che ci deve portare a crescere nei prossimi anni”