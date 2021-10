Ternana a Cremona, Lucarelli: “Gli infortuni ci condizionano, diversi da valutare”

TERNI – La Ternana è in ritiro nel fiorentino per preparare la partita a Cremona, in programma domani pomeriggio alle ore 14 contro i grigiorossi di Pecchia e dell’ex Leonardo Sernicola. Cristiano Lucarelli parla attraverso l’ufficio stampa: “La situazione generale della squadra va valutata, perchè diversi sono usciti con qualche acciacco e crampi nella gara con la Spal, quindi mi prendo un’altra giornata per mettere in campo la squadra che dà maggiori garanzie dal punto di vista generale e dei ritmi, perchè andremo ad affrontare una squadra forte, un avversario difficile. Se stiamo bene e corriamo può diventare meno complicato, se non stiamo bene invece è più dura”.

Resettare sempre

“I risultati positivi ci hanno dato sicuramente un po’ di serenità, ma si riparte sempre da zero. Lo dimostrano le due vittorie contro Parma e Spal, che hanno portato prestazioni opposte. Non ci portiamo mai niente dietro, gli avversari sono diversi quindi non puoi fare il copia incolla della partita precedente”.

La situazione

Lucarelli ha diramato una lista dei convocati nei quali gli unici assenti sono Capanni, tuttora infortunato e Salim Diakitè, che pure si è allenato col gruppo ma in realtà ci sono da valutare le situazioni dei tre giocatori che si sono allenati a parte come Nesta e Donnarumma o addirittura principalmente in palestra come Sorensen e Koutsoupias.