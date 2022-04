Ternana, a Cittadella il sale sulla coda: colpo esterno e salvezza ad un passo

CITTADELLA – La matematica dice che manca ancora un punto. Ma la salvezza della Ternana è ormai cosa fatta. Potrebbe in teoria arrivare domani se il Vicenza non vince e arrivassero altri incroci, ma il più è fatto. Soprattutto, la formazione di Lucarelli ha rotto un tabù: mai finora aveva infatti vinto al Tombolato di Cittadella. Lo ha fatto con una doppietta di Donnarumma in un match finito 2-1 che ha riservato due reti fra il 90′ ed il recupero.

Le scelte

Il recupero di Defendi, a cui è stato abbonato un turno di squalifica, gli vale un posto in panchina. Furlan in campo nel 3-4-1-2, con l’ex Ghiringhelli in panchina. Bogdan stringe i denti ed è in campo. Nel Cittadella Gorini sceglie il 4-3-1-2 con l’undici che era stato anticipato alla vigilia.

Primo tempo

Subito un azione a testa. Cominciano i veneti: contropiede velenoso e tiro di Baldini sul quale Iannarilli si supera. Rispondono le Fere: Proietti serve in profondità Donnarumma, che si gira in area in sospetta posizione di fuorigioco, ma calcia troppo piano e centralmente, para Kastrati.

Al 16′ occasionissima per il Cittadella su una punizione precisa di Benedetti: salta di testa Visentin, ma Iannarilli è attento e respinge. Poco spettacolo, le squadre si affrontano a viso aperto ma senza particolari spunti. Si viaggia a fiammate, come quella del minuto 25 quando Beretta fa tutto da solo, ignorando l’accorrente Antonucci e al momento del tiro spedisce a lato. Poco dopo sugli sviluppi di un corner, cross di Palumbo a piede invertito e colpo di testa di Donnarumma che non trova però la porta.

Nel momento in cui il match stava scendendo di tono, la Ternana trova il gol: su una giocata di Palumbo, Donnarumma ci arriva con la punta del piede e il suo tiro prende un effetto strano prima di finire in porta e lasciare sorpreso sia Kastrati che l’accorrente Partipilo. Proprio il barese potrebbe subito raddoppiare al minuto 40, ma il suo tiro è centrale e impreciso, favorendo la deviazione di Kastrati in angolo.

Secondo tempo

Fere subito in gol con Donnarumma ma sul suo tocco l’attaccante è chiaramente in fuorigioco, Miele giustamente annulla. Al minuto 8 ci prova Martella, sugli sviluppi di un corner: tiro potente ma non preciso, palla a lato.

Fiammata del Cittadella al 16′ con Antonucci che lancia Beretta: sul diagonale si immola Bogdan che devia il pallone quel tanto che basta per evitare il gol. La Ternana non riesce a chiudere il match, anche se non soffre e gestisce piuttosto bene. Il Cittadella però ha degli strappi pericolosissimi, che spesso lasciano sorpresi i rossoverdi.

Il Cittadella si vede ancora un paio di volte con calci piazzati di Benedetti, senza esito, la Ternana gioca di conserva ma 45′ arriva la doccia gelata, griffata dal tifernate Camillo Tavernelli che scaraventa di forza il pallone in rete dopo una mischia. Finita? Nemmeno per idea: al 48’infatti la Ternana segna ancora: triangolo Donnarumma-Partipilo-Donnarumma e dodicesimo centro per l’attaccante. La salvezza è davvero dietro l’angolo

Il tabellino

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli (10’st Cassandro), Perticone, Visentin, Benedetti; Vita (29’st Varela), Pavan, Mastrantonio (10’st Laribi); Antonucci (40’st Thioune); Beretta (29’st Tavernelli), Baldini. A disp.: Manfrin, Maniero, Del Fabro, D.Donnarumma, Icardi, Thioune, Danzi All.:Gorini

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Boben, Bogdan (22’st Celli), Sorensen; Furlan (12’st Defendi), Agazzi (24’st Paghera), Palumbo, Proietti (1’st Koutsoupias), Martella(34’st Ghiringhelli); Partipilo, A.Donnarumma. A disp.: Krapikas, Ndir, Mazzocchi, Capone, Rovaglia, Peralta,Mazza. All: Lucarelli

ARBITRO: Miele di Nola (assistenti: Paganessi-Rossi IV Uomo Fontani)

VAR: Paterna di Teramo AVAR: Capaldo

MARCATORI: 37’pt, 48’st Donnarumma A. (T), 45’st Tavernelli (C)

NOTE: Pomeriggio freddo, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 2000 circa. Ammoniti: Vita (C), Furlan (T), Benedetti (T), Agazzi (T), Bogdan (T), Martella (T), Varela (C), Ghiringhelli (T), Thioune (C). Calci d’angolo 6-3. Recupero 1’pt 4’st