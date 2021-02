Ternana a Catanzaro, Lucarelli: “I rumori degli avversari? Dal carro armato non si sentono”

TERNI – Ternana pronta alla seconda trasferta consecutiva. In attesa di recuperare (il 24 marzo) la gara non giocata per neve a Potenza, la squadra di Lucarelli sarà domani alle ore 15 al Ceravolo di Catanzaro. Così il tecnico Cristiano Lucarelli in conferenza stampa:

“I rumori dei nemici? Da dentro il carro armato non si sentono…noi abbiamo la fortuna di pensare soltanto a noi, mentre gli altri non possono. Questo è un grande vantaggio, non ci concentriamo sulle chiacchiere da bar. Cosa vogliono negli altri non mi interessa”.

Sull’avversario. Parla poi del Catanzaro: “Lo temo molto, la squadra è temibile ed ha una rosa con giocatori fortissimi. Da 3-4 anni, da quando ha un nuovo presidente che sta facendo campagne acquisti importanti. Però queste sono le partite che mi esaltano: hanno vinto a Palermo e noi sappiamo quanto è stato difficile per noi fare risultato laggiù. Mi aspetto l’atteggiamento di una squadra forte che proverà come è giusto a batterci, è normale. Però immagino anche che sappiano che pure noi possiamo colpirli in certe situazioni, quindi la partita è fuori pronostico. La squadra comunque è molto esperta nei reparti nevralgici. Noi dovremo fare attenzione, perchè entriamo nell’ultimo terzo del campionato”.

Le ultime. Tutti a disposizione, almeno questo emerge dai convocati, meno Proietti il cui tempo di recupero è ancora incerto. Chiude con una massima su una domanda alla Gigi Marzullo: “Vinciamo perchè ci divertiamo o viceversa? Direi entrambi”