Ternana a Cagliari nel silenzio: con tre punti può essere salvezza

TERNI- Dopo la sconfitta interna col Venezia, la Ternana è entrata in silenzio stampa a seguito delle gravissime affermazioni del tecnico Lucarelli contro la stampa e non solo, stigmatizzate con due differenti note da Ordine dei Giornalisti dell’Umbria e Ussi Umbria. La Ternana a Cagliari (domani alle 16.15) si gioca tutto: una gara che con tre punti può valere la salvezza, grazie ad una serie di incastri, ma che in caso di sconfitta complicherà parecchio i piani.

Per Lucarelli, assente Di Tacchio per squalifica, c’è il recupero di Fredrik Sørensen ma non quelli di Marco Capuano Il primo ha superato la distorsione al ginocchio, il secondo è ancora alle prese con l’infortunio muscolare. Ecco tutti i 23 calciatori chiamati da mister Lucarelli per affrontare il Cagliari.

Portieri: Iannarilli, Krapikas, Vitali

Difensori: Bogdan, Corrado, Defendi, Diakitè, Ghiringhelli, Mantovani, Martella, Mazzarani, Sørensen

Centrocampisti: Agazzi, Cassata, Coulibaly, Paghera, Palumbo, Proietti

Attaccanti: Capanni, Donnarumma, Falletti, Favilli, Partipilo