Ternana a Bolzano, Andreazzoli: “Squadra scorbutica, mi aspetto di più. Favilli e Capanni out”

TERNI – La Ternana è partita per Bolzano dove domani alle 15 sfiderà il Sudtirol dell’ex Grifone Bisoli. Aurelio Andreazzoli ha parlato della sfida in conferenza stampa.

“Il Sudtirol è una squadra scorbutica e prima di aver perso contro il Genoa aveva fatto risultati importantissimi, hanno diverse qualità – dice il tecnico rossoverde – Mi aspetto un po’ di più rispetto alle prime due partite, non abbiamo potuto lavorare molto sul campo, ma abbiamo parlato ed i ragazzi sono recettivi. La settimana pulita ti permette di lavorare meglio”

Le ultime

Andreazzoli spiega: “Abbiamo avuto qualche problemino negli ultimi giorni, ma concentriamoci su quelli che sono sani. Capanni non sta bene, ha un po’ di febbre, non verrà con noi. Favilli ha una caviglia gonfia, ha preso una botta, stamattina ha provato e non ce la fa a venire, non ha fatto in tempo a rimettersi che si è infortunato di nuovo”

Sulla squadra

“Sbagliamo troppi passaggi nella circolazione di palla, ogni pallone regalato è una potenziale occasione per gli avversari. Impieghiamo molto tempo a questo aspetto durante la settimana, penso che con il passare del tempo avremo delle risposte che ci aspettiamo, già dalla gara di domani. Se giochi basso le distanze aumentano, gli spazi sono più per gli avversari che per te, in fase di possesso con la partenza dal basso non abbiamo lavorato molto”