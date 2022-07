Ternana, 9 gol nella sgambata contro i dilettanti del Guardea

La Ternana chiude 9-0 la sgambata contro il Guardea, formazione di Promozione. In grande evidenza Rovaglia, autore di una tripletta, prima partita per Sorensen, che ha giocato dall’inizio, come anche Bogdan, ma anche per Capanni e Falletti, entrati nella ripresa. Domani rossoverdi in campo a Frosinone per l’ultima amichevole stagionali.

TERNANA: Vitali (28’st Casadei); Defendi, Sorensen, Bogdan, Corrado (28’st Celli); Paghera, Di Tacchio (28’st Salzano), Damian (28’st Falletti); Ferrante (28’st Capanni), Rovaglia (28’st Onesti); Spalluto. All.: Lucarelli.

GUARDEA pt : Bartolucci, Schiavoni, Filabbi, Piscini, Giuliano Avola, Marchini, Dominici, Bonaccorsi, Regoli, Menghinelli, Santi. Entrati st: Cupido, Saccomanni, Coccia, Pardo, Floccari, Innocenzi, Piciucchi, Toma, Resul, Morresi, Mecarelli. Aquili. A disp. Panfili, Ciaramella, Santori, Fortuni. All.: Filippo Avola

ARBITRO: Terna Uisp

MARCATORI: pt Rovaglia 3, Paghera, Spalluto. st Paghera, Ferrante, Spalluto