Termina l’esperienza a The Voice Senior per Marco Rea: niente semifinali

TERNI – Si conclude purtroppo al primo step, senza l’accesso alle semifinali, l’avventura a The Voice Senior del ternano Marco Rea. Il musicista ternano, che aveva impressionato i quattro giudici dopo le blind auditions con una straordinaria performance sulle note di “Unchain my heart”, non è riuscito ad entrare nel lotto del team Loredana Bertè per le battles.

La cantante calabrese, dovendo scegliere sei artisti sui quindici selezionati, ha optato per altre voci. Fra gli illustri bocciati del suo team anche Mauro Goldsand, autore ed interprete di alcune fra le più celebri colonne sonore dei cartoni animati anni 80 e (negli altri team) l’ex cabarettista Stefano Nosei, mentre ce l’ha fatta Lanfranco Carnacina, già due volte al Festival di Sanremo fra i giovani.

Per Marco Rea comunque la soddisfazione di un palcoscenico nazionale che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, guadagnandosi consensi da parte dei quattro coach.