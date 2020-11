Tenta di baciare una bambina nel parco davanti alla scuola: ternano arrestato a Roma

ROMA– Un ternano di 32 anni è stato arrestato a Roma dopo che aveva tentato di baciare la bambina all’interno del parco di fronte alla scuola elementare del Pigneto. Si tratta di un recidivo: già altre volte l’uomo aveva provato ad importunare i bambini, tanto da aver ricevuto un obbligo di dimora a Terni. Nonostante ciò, aveva continuato a recarsi a Roma, senza preoccuparsi della misura cautelare adottata nei suoi confronti

E così giovedì 26 novembre, dopo le segnalazioni di alcuni genitori al 113, è stato arrestato per tentata violenza sessuale e rinchiuso nel carcere capitolino di Rebibbia. Il fermo del 32enne ternano, come riportato dal quotidiano Il Tempo, è stato già convalidato dal magistrato. L’uomo, nel recente passato, aveva ricevuto anche due obblighi di firma in Questura sempre per reati analoghi.