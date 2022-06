Tennistavolo, Mencaroni campione fra i giornalisti

TERNI – Il Palazzetto “Aldo De Santis” di Terni ha ospitato l’ottava edizione del campionato di tennistavolo per giornalisti. La manifestazione, organizzata dal gruppo umbro dell’Ussi tornava dopo due anni di assenza per via della pandemia da Covid-19 ed ha ritrovato anche una dimensione esclusivamente regionale, dopo le ultime due edizione, aperte a colleghi e colleghe da tutta Italia.

Il titolo è andato al perugino Michele Mencaroni (Sportperugia) che si riconferma campione regionale: per lui si tratta del quinto trionfo. In finale Mencaroni ha superato in 3 set Roldano Boccali di Bastia Umbra, storica firma del Corriere dell’Umbria ed oggi freelance.

Nella finale per il terzo posto, tutta ternana, Fabio Trombettoni, già storico direttore di Radio Gamma ha prevalso in 4 set su Giorgio Palenga (Corriere dell’Umbria).

L’occasione della presenza nella struttura della Nazionale Italiana di tennistavolo, che proprio al PalaDeSantis ha il suo quartier generale ed il centro tecnico federale, è stata l’occasione per dei premiatori di eccezione. A consegnare i trofei ai primi tre classificati sono stati infatti Lorenzo Nannoni, commissario tecnico della Nazionale maschile di tennistavolo e due componenti dello staff tecnico della Nazionale giovanile, il perugino Sebastiano Petracca e Ivan Malagoli.

Un particolare riconoscimento è stato assegnato all’ospite speciale del campionato, Ugo Russo. L’uomo dalle 5000 radiocronache, per trent’anni voce su RadioRai di “Tutto il calcio minuto per minuto”, narratore di numerose Olimpiadi e Mondiali di varie discipline, ha solidi legami con l’Umbria: è stato redattore del gruppo editoriale del Corriere dell’Umbria, per l’edizione di Viterbo, poi testimonial di “Foligno città europea dello sport” e ancora ha collaborato con il Sansepolcro, società toscana da sempre affiliata alla Figc umbra. Russo ha preso parte a Terni a varie edizioni del campionato di tennistavolo Ussi, ricevendo così un premio come “Campione dei veterani”.

L’Ussi Umbria ringrazia per la supervisione tecnica il Terni Tennistavolo, in particolare Zefferino Mancini e la Fitet, per aver messo a disposizione la struttura nell’ambito di un raduno di allenamento nazionale.