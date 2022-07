Tennis, per il perugino Passaro primo trionfo in carriera: vince a Trieste

PERUGIA – Applausi a Francesco Passaro. L’allievo del Maestro Roberto Tarpani, cresciuto allo Junior Tennis Perugia, centra a Trieste il primo titolo Atp facendo suo il Challenger 100 grazie al successo in finale sul cinese Zizhen Zhang. Una partita difficile, come ogni finale che si rispetti, nella quale il perugino ha sofferto in avvio prima di uscire alla distanza vincendo col punteggio di 46 63 63. Esplode la festa a fine match per questo trionfo che fa salire da lunedì, Francesco, attorno alla posizione 142 mondiale, e che gli permette di diventare attualmente il tennista nr. 8 in Italia.

Nella splendida settimana triestina, Passaro ha superato prima di Zhang anche il serbo Milojevic (75 61), l’azzurro Mattia Bellucci (76 61), la testa di serie nr.1 del torneo, lo slovacco Gombos (63 36 62) ed in semifinale il pisano Francesco Maestrelli 61 62. La prossima settimana il ventunenne perugino sarà protagonista al Challenger di San Benedetto del Tronto prima di avviare la preparazione sul cemento in vista delle ‘quali’ agli Us Open.