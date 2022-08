Tennis, la giovane perugina Matilde Paoletti trionfa a Verbier

PERUGIA – Matilde Paoletti lancia un grande segnale. A Verbier, in Svizzera, nel torneo 25mila dollari ITF VerbieR Open by Rado, la tennista perugina classe 2003 centra il primo titolo professionistico in singolare (altri due ne ha conquistati in doppio insieme a Lisa Pigato) sconfiggendo al termine di una autentica battaglia la turca Zeynep Sonmet (classe 2002) col punteggio di 62 36 76. E rimontando l’avversaria nel combattutissimo set finale tra gli applausi del pubblico presente che ha omaggiato due giovani tenniste dal sicuro avvenire.

Una bella conferma per la talentuosa umbra tesserata per lo Junior Tennis Perugia, cresciuta con il Maestro Andrea Grasselli e attualmente seguita dallo staff federale, capace già questa estate di battere due Top 200 e guadagnarsi l’accesso al Main Draw del Wta 250 di Palermo. Nel torneo svizzero, Matilde ha superato nell’ordine Nicole Fossa Huergo (21 rit.), la britannica Emilie Lindh (64 63), la beniamina di casa Conny Perrin nr. 1 del seeding (76 16 61), in semifinale l’altra elvetica Valentina Ryser (64 26 62) prima del trionfo finale. Matilde Paoletti insomma mette in bacheca un trofeo prestigioso e adesso punta in alto, a scalare la classifica mondiale per ritagliarsi sempre più spazio nel tennis che conta.