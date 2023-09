NEW YORK – Tutta l’Umbria sogna e si stringe a Francesco Felici. Il 18enne di Bastia Umbra si giocherà il titolo agli Us Open di tennis in carrozzina per la categoria juniores. Nella semifinale disputata sul cemento di Flushing Meadows, Felici ha superato 60 63 l’americano Charlie Cooper e adesso per alzare il trofeo newyorchese dovrà superare nella finale in programma domenica un altro americano, Dahon Ward.