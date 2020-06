Perugia, tenevano droga nel garage: due spacciatori in manette

PERUGIA – Nella mattinata di venerdì gli agenti della squadra Volante, a seguito di un controllo all’interno di un garage in Ponte San Giovanni, hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti due cittadini stranieri: un 34enne originario del Marocco e un pakistano 23enne, che lì avevano ricavato un alloggio di fortuna abusivamente. In prossimità del materasso sono stati trovati 3.92 grammi di cocaina e 700 grammi di sostanza da taglio oltre che 525 euro. I due sono stati anche denunciati per invasione abusiva di edificio. L’arresto è stato convalidato e per entrambi il giudice ha disposto il divieto di dimora a Perugia.