Tempo di derby Perugia-Gubbio. Baldini: “Vedremo di che pasta siamo”. Braglia: “Sfatiamo il tabù”

PERUGIA – E’ una delle gare più attese del campionato e il Grifo cercherà la vittoria con le unghie e con i denti. Infranto il sogno dell’imbattibilità domenica scorsa ad Ancona e reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia di serie C a vantaggio del Rimini, il Perugia scende in campo domani sera (domenica 12 novembre alle 20.45) nel derby contro il Gubbio. Di contro, i rossoblù cercano il lancio della stagione provando ad espugnare il campo dei cugini in una sfida che manca da qualche anno

Qui Perugia

“Mi aspetto una grande prestazione dai ragazzi – ha detto il mister biancorosso Baldini nella conferenza pre gara – Ho visto che c’è voglia di rifarsi e di ritornare a pedalare forte. Ho avuto buone sensazioni dagli allenamenti”

Una certezza su tutte: in campo dal primo minuto ci sarà il grande ex di giornata, Federico Vazquez: “E’ in forma e l’ho visto lavorare bene – ha affermato l’allenatore biancorosso – Angella si è allenato ma in maniera particolare. Ho visto in crescita Morichelli e inizia a essere un giocatore completamente a disposizione. Ho visto buone risposte da Iannoni e Torrasi”.

Il derby col Gubbio, secondo il mister, arriva “nel momento giusto per vedere di che pasta siamo fatti. Sarà una partita complicata. Giochiamo contro una squadra che ha un allenatore con tanta esperienza, che ho incontrato molte volte nel corso della mia carriera. Non ho nessun dubbio che punteranno sulle ripartenze e sulla profondità. Dovremo stare molto concentrati quando avremo la palla”.

Guai a lasciare troppi spazi agli avversari: « In serie C come in A, al giorno d’oggi difficilmente una squadra riesce a dominare per tutti i novanta minuti – ha aggiunto Baldini – Nel calcio attuale in alcuni momenti sei incudine e in altri martello. Dobbiamo essere bravi a non prendere gol. Voglio tenermi buono l’equilibrio che abbiamo in non possesso di palla. Sono convinto che, tra quelli che giocano dall’inizio e coloro che entreranno a partita in corso, una rete riusciamo sempre a farla».

Qui Gubbio

Così Piero Braglia, tecnico dei rossoblù: “Una partita con una importanza rilevante e speriamo che saremo all’altezza. Sarà una partita difficile, cercheremo e faremo di tutto per fare qualcosa di buono, ma giocare contro di noi non è facile per nessuno. Possiamo diventare fastidiosi. Il Perugia in ogni caso è forte: voglio dire ha un ottimo centrocampo, ha tutto per lottare per il vertice, hanno le strutture e hanno lo stadio, hanno preso Vazquez che è un bel attaccante, quindi è inutile aggiungere che affrontiamo una squadra che può fare un campionato da protagonista. É partita tosta, spero che alla fine sia tosta anche per loro, sia per via del nostro modo di giocare e in base al nostro atteggiamento”.

“Il Gubbio non ha mai vinto a Perugia? Speriamo di rompere l’incantesimo£Ma io sono qua per fare il meglio. Spero di fare il meglio per il Gubbio fino alla fine. La tattica? Ma non ve lo dico di certo adesso, vediamo se giocheremo con una linea a quattro o una linea a tre in difesa. Ma qui c’è sempre un problema di fondo: bisogna fare giocare gli under e quindi bisogna fare quadrare sempre i conti, anche se il presidente in questo è stato elastico e ci ha riferito che a volte possiamo farne anche a meno. Tuttavia bisogna pensare soltanto a lavorare ma sappiamo che sta continuando il problema con i campi di allenamento, abbiamo problemi con l’antistadio e allora mi auguro che a breve il tutto si risolva per il meglio”.