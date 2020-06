Tegola sul Perugia: per Vicario frattura allo zigomo, sarà operato, salterà il Crotone. Assente anche Gyomber

PERUGIA – Tutto pronto per il nuovo debutto del Grifo che venerdì sera alle 21 sfiderà al Curi il Crotone per la prima partita interna dopo lo stop per il Coronavirus. In porta, ci sarà Andrea Fulignati: l’ex Palermo sostituirà Vicario che durante l’allenamento era stato protagonista di un fortuito scontro di gioco con un compagno. Forte dolore al volto, poi la brutta sorpresa. Dagli accertamenti è emersa una frattura allo zigomo. Necessario quindi un intervento chirurgico, per l’inserimento di una placca di metallo, programmato per il pomeriggio.

Dopo l’operazione verranno valutati i tempi di recupero. Di certo Vicario salterà la sfida con il Crotone.Il Grifo è a quattro punti dai playoff e in vista di venerdì, quando ad arbitrare la sfida con i calabresi sarà Antonio di Martino di Teramo, in forte dubbio la presenza di Gyomber frenato da un fastidio al quadricipite di cui non si conosce bene l’entità. In ogni caso la difesa vista ad Ascoli offrirebbe buone garanzie: ecco dunque che Filippo Sgarbi giocherebbe nuovamente con Rosi e Angella. Cosmi spera di recuperare Rajkovic, ma il giocatore non ha 90 minuti nelle gambe e lo stesso dicasi per Falasco. Dopo la col Crotone, Cosmi la sua truppa saranno di scena lunedì 29 trasferta in Veneto a domicilio del Cittadella e venerdì 3 luglio ancora tra le mura amiche con il Pordenone.