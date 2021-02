Tegola per la Sir Volley Perugia, Atanasijevic lascia dopo otto stagioni

PERUGIA – Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Aleksandar Atanasijevic dopo otto stagioni lascerà i Block Devils al termine di questa stagione. La notizia è stata annunciata sui canali social dall’agenzia di management che cura gli interessi dell’opposto serbo campione d’Europa in carica, la Volley Ball Forever Agency. L’attuale capitano della Sir Volley Perugia, potrebbe accasarsi in Polonia allo Skra Belchatow, che lasciò proprio per approdare a Perugia, oppure al Piacenza di Lorenzo Bernardi. Intanto però la notizia è l’addio ad una città e ad una società che ha portato a primeggiare in Italia, vincendo 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. Un addio destinato a far parlare molto nelle prossime settimane. Atanasijevic era legato alla società del presidente Sirci da un contratto in scadenza 2022, ma a quanto pare la sua esperienza nel capoluogo umbro si chiuderà anzitempo.