Teatro a domicilio a Perugia: oggi è la volta di Caterina Fiocchetti

PERUGIA – Continuano ad andare in scena gli appuntamenti della seconda edizione del teatro a domicilio, Live streaming Long novel a puntate, dal titolo “Il cane che ha visto Dio”, progetto a cura di

Teatro Di Sacco, con montaggio video di VisualCam Associazione Culturale e il sostegno e la promozione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia.

Sette attori perugini racconteranno una long novel attraverso la loro singolare e originale interpretazione in modalità homevideo trasmessa poi in live streaming. Protagonista del quinto appuntamento, sabato 27 giugno 2020, alle ore 12.00 e ore 21.30 (in replica), sarà Caterina Fiocchetti, con i capitoli 15, 16 e 17.

Il consiglio per il pubblico è quello di ascoltare bene il riassunto delle puntate precedenti che anticipa il video. Per seguire l’evento occorrerà collegarsi a uno dei seguenti portali: Canale YouTube (culturacompg) Assessorato alla Cultura – Comune di Perugia, evento e pagina Facebook – Cultura Comune di Perugia, pagina Facebook – Museo civico di Palazzo della Penna, pagina Facebook – Bio Art Cafè – Palazzo della Penna, canale Twitter- CulturaComPg, portale del Comune di Perugia – sezione Turismo e Cultura.