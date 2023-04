PANICALE – Arrestato perché trovato in possesso di 20,5 grammi di hashish. Il giovane è stato fermato in un giardino pubblico di Tavernelle dopo che i residenti avevano segnalato negli ultimi giorni un andirivieni sospetto. Addosso il ragazzo di origine straniera aveva 2,5 grammi di hashish suddiviso in sei dosi, dopodiché altri 18 grammi sono stati trovati nella sua abitazione, all’interno della quale è scattata la perquisizione. A carico del giovane è scattato l’arresto per spaccio, che è stato convalidato dal giudice.