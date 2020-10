Tasse, Fioroni: “Per gli umbri in arrivo piogge di cartelle esattoriali”

PERUGIA – “È in arrivo una pioggia di cartelle esattoriali, che investirà tutti i contribuenti regionali ed italiani: i partiti delle tasse fanno marcia indietro mettendo nei guai gli umbri”. Ad affermarlo è il consigliere e vice presidente del consiglio regionale Paola Fioroni annunciando la presentazione di una mozione “insieme al capogruppo della Lega Stefano Pastorelli, che impegni la Giunta regionale a mettere in atto ogni utile intervento e sollecitazione nei confronti del Governo nazionale affinché valuti con attenzione i tempi che stiamo vivendo e di rinviare la ripresa delle notifiche delle cartelle esattoriali, dei pignoramenti e delle azioni esecutive o cautelari”.

Notifiche “Sono 170 mila – prosegue Paola Fioroni – le cartelle esattoriali che dal 16 ottobre l’Agenzia di riscossione sarà obbligata a recapitare nelle case di cittadini e imprese dell’Umbria. Nella nostra regione, quindi, partiranno la notifica degli atti di riscossione, i pignoramenti di stipendi e pensioni, i fermi amministrativi e le iscrizione di ipoteca. A questa situazione si vanno ad aggiungere le cartelle previste nel calendario delle scadenze degli umbri il prossimo 30 novembre, ovvero il giorno in cui saranno riattivate le rate mensili sospese con le Entrate, ed il 10 dicembre che riguarda il pagamento della rottamazione ter e il saldo e stralcio. Siamo in attesa di una vera e propria ondata di riscossioni – conclude – che aumenterà sicuramente le difficoltà dei cittadini ed aziende dell’Umbria che in questi giorni stanno cercando faticosamente di rialzarsi”.