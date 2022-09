Trasporti, a Perugia riapre il tratto ex Fcu tra Ponte San Giovanni e Sant’Anna

PERUGIA – Se non ci sono contrattempi, questa volta ci siamo. Riapre la tratta ferroviaria della ex Fcu tra le stazioni di Ponte San Giovanni e Sant’ Anna, a Perugia. Dove negli ultimi tempi sono stati eseguiti lavori di sistemazione e ammodernamento. L’annuncio è satto dato dalla Regione. Il primo treno partirà martedì 13 settembre dalla stazione di Ponte San Giovanni, alle ore 11.30. Con arrivo alle 11.45 a Sant’ Anna di Perugia. A seguire, in Piazzale Bellucci, ci saranno i saluti istituzionali delle autorità presenti.

Gli interventi effettuati

Gli interventi hanno riguardato il nuovo Prg della stazione di Ponte San Giovanni e il potenziamento infrastrutturale dell’interconnessione della linea ex Fcu con lo scalo in questione. Lavori sono stati eseguiti anche per l’inserimento di nuovi scambi e l’adeguamento altimetrico della sede ferroviaria. Un cantiere da 4,6 milioni che ha interessato prevalentemente la stazione di Ponte San Giovanni (Perugia), ma anche a una serie di interventi di consolidamento di opere civili e manutenzioni lungo l’intera linea. Se in accordo con l’amministrazione perugina si riusciranno a togliere i 4 passaggi a livello, migliorerà anche la sicurezza.

Verso Terni

Bisognerà attendere invece il 2026 per vedere realizzata l’altra tratta della vecchia Ferrovia centrale umbra, ovvero quella che porta verso Terni i cui lavori sono affidati a Rfi e che prevede la sostituzione dell’intero armamento, ovvero il binario e la valorizzazione delle 15 stazioni tra cui, le principali: Terni, Cesi, San Gemini, Montecastrilli, Massa Martana, Marsciano, Deruta e altre, per interventi che riguarderanno anche punti di servizi al turista. Sempre entro il 2026, il collegamento continuerà anche a Nord, realizzando gli stessi lavori nel tratto Città di Castello Sansepolcro.