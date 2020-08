Tanto dolore e commozione nell’ultimo saluto a Carlotta

CORCIANO – Parenti, amici , semplici conoscenti. In tanti, sabato mattina, si sono dati appuntamento nella piccola chiesa di Solomeo per tributare l’ultimo saluto a Carlotta Martellini, la giovane morte alcuni giorni fa in un drammatico incidente di Mykonos in Grecia. Ai funerali erano presenti anche le atre ragazze con lei in Grecia, alcune delle quali rimaste ferite nell’incidente. Il parroco dall’altare, durante l’omelia, ha voluto nominarle tutte esprimendo la sua vicinanza. “Dovete rivolgervi alla Madonna chiedendole di alleviare le ferite”, ha detto il parroco ai ragazzi. Tante le testimonianze commoventi degli amici e compagni di scuola e di danza di una ragazza che tutti ricordano come solare e spensierata. L’ultimo saluto a Carlotta viene fatto da tutti con grande compostezza e infinita tristezza.