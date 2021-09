Tante irregolarità in diversi cantieri edili tra Perugia e Terni: scattano denunce e multe

PERUGIA/TERNI – Ancora nel mirino il lavoro irregolare e questa volta nel mirino finiscono diversi cantieri edili tra Perugia e Terni. Diverse le irregolarità iscontrate all’esito dei controlli straordinari effettuati nelle scorse settimane dai carabinieri dei Comandi provinciali di Perugia e Terni, unitamente ai locali nuclei carabinieri Ispettorato del lavoro e in stretta sinergia con i funzionari dei competenti Itl. Tra le irregolarità figurano mancata formazione dei lavoratori sui rischi per la salute, omessa verifica delle condizioni di sicurezza, la mancata designazione del coordinatore della progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nonché l’omessa redazione/verifica del piano operativo di sicurezza (Pos).

Denunce e multe Le violazioni alle norme in materia di lavoro hanno comportato denunce a carico sia dei titolari delle ditte che dei committenti: nello specifico 24 persone sono state deferite all’autorità giudiziaria, sono state elevate ammende per circa 49.500 euro e sanzioni amministrative per oltre 15.000 euro, oltre ad una maxi-sanzione per l’impiego di lavoratori in nero, che ha comportato anche un provvedimento di sospensione di un’attività imprenditoriale. I servizi hanno riguardato 17 cantieri edili e 27 aziende. Operazioni del genere recentemente sono state portate a termine dagli ispettorati di Terni e Rieti.