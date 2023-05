Tajani in Umbria: “A Terni vinciamo al primo turno, Tesei ottima presidente”. Salvati entra in Fi

TERNI – Bagno di folla all’Hotel Garden per la presenza in città di Antonio Tajani, vicepresidente del consiglio e ministro degli Esteri, a sostegno di Orlando Masselli. Presente tutto lo stato maggiore di Forza Italia, ma anche i rappresentanti delle liste alleate (le civiche, Lega, Fdi e Nuovo Psi). In prima fila anche il vicesindaco Benedetta Salvati, fresca di passaggio in Forza Italia.

“Sono convinto che andreamo a vincere al primo turno – ha detto Tajani – e Masselli potrà continuare l’ottimo lavoro svolto sin qui dal centrodestra a Terni. Ci sarà il nostro impegno, serio e credibile”.Non aver ricandidato il sindaco uscente a Terni non è un giudizio negativo sull’operato dell’amministrazione uscente, lo dimostra anche il fatto che lo stesso sindaco si sta impegnando in campagna elettorale”,

Parlando di acciaio, tema caldo a Terni, sottolinea: “Lo difenderemo, perchè è settore della nostra economia, difenderemo le acciaierie di Terni. Siamo al lavoro per un piano statale”.

“Stiamo lavorando – dice Tajani – imprese e famiglie a superare questo momento difficile, nel quale il prezzo dell’energia è andato alle stelle e l’inflazione ha rialzato i prezzi. I risultati ci danno ragione e gli indicatori segnalano che l’economia e l’occupazione crescono più di quanto si pensasse: questo è fritto del grande lavoro che sta facendo il Governo sul fronte della crescita e dello sviluppo economico”.

A Perugia sulla Tesei

Poco prima, a margine di una lectio magistralis alla Stranieri a Perugia, fa un endorsement alla presidente di Regione Donatella Tesei: “Sta facendo bene, non vedo perchè cercare altro”, risponde anche rispondendo a chi avrebbe visto in quel ruolo il sindaco di Perugia Andrea Romizi.