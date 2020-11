Assisi, aeroporto: taglia la rete di recinzione: denunciato

ASSISI – Ha tagliato la rete di recinzione dell’aeroporto San Francesco per accorciare il percorso verso Assisi. L’autore del gesto è un pellegrino quarantenne di nazionalità ceca che, mentre si apriva un varco, è stato visto da un runner che transitava in zona. L’uomo ha allertato le autorità e sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato di Assisi che hanno raccolto una descrizione del soggetto e diramato le ricerche. Il quarantenne è stato rintracciato qualche ora dopo nella città serafica. Fermato dagli agenti, risultato senza fissa dimora e incensurato, ha spiegato di essere in cammino verso Assisi. A suo carico è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato e procurato allarme, mentre in questura è stata avviata la procedura per l’emissione del foglio di via dai comuni di Bastia Umbra e Assisi.