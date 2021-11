Sviluppumbria annuncia la partecipazione alla fiera della nautica ad Amsterdam. Stand deserto, aziende assenti, soldi pubblici che vanno per rivoli. In chiusura di fiera, a metterci la faccia è il presidente del cluster, appena in tempo per tanti selfie ad uso social. E la toppa è peggio del buco. Non sarà ora di aggiustare la mira?