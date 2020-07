Sviluppumbria, arriva la fumata bianca per Sciurpa: è il nuovo amministratore

PERUGIA – Fratelli d’Italia voleva quella casella e quella casella ha avuto, nonostante le non poche perplessità del mondo imprenditoriale umbro. E così martedì l’assemblea di Sviluppumbria alla quale ha partecipato la presidente Tesei, ha nominato il nuovo amministratore. Si tratta di Michela Sciurpa che succede a Marco Giulietti. La presidente Tesei a nome di tutta la Giunta ha ringraziato Giulietti per quanto fatto ed ha augurato un buon lavoro a Michela Sciurpa “che – ha sottolineato Tesei – saprà mettere a disposizione dell’importante Agenzia regionale la sua professionalità, le sue conoscenze e l’esperienza imprenditoriale”.

Mission Sviluppumbria è l’agenzia regionale che da oltre 40 anni sostiene la competitività e la crescita economica dell’Umbria seguendo gli indirizzi di programmazione regionale. Attraverso le diverse professionalità interne progetta interventi per il supporto alla creazione e allo sviluppo d’impresa per i processi di innovazione e internazionalizzazione delle PMI dell’Umbria.

Profilo Michela Sciurpa è un’imprenditrice umbra, socia – attraverso la holding di famiglia – e responsabile delle relazioni esterne e istituzionali di Vitakraft Italia. Ha conseguito due lauree e un dottorato di ricerca in Internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese. Nel 2008 è stata visiting student presso la Columbia University di New York per una specializzazione in International Trade e nel 2009 ha completato il master in Studi Diplomatici. Ha svolto un internship al Ministero degli Affari Esteri presso la Direzione Generale per l’Integrazione Europea. È stata consulente dell’Ocse di Parigi, ha collaborato con l’Ateneo perugino per lo sviluppo delle relazioni con la Federazione Russa ed è stata la prima italiana assunta dall’Università di Finanza a Mosca per la docenza di Strategia d’Impresa. Attiva nella gestione delle strutture ricettive di famiglia, ha fondato ed è presidente di UMBRE, una rete d’impresa fra cinque imprenditrici.