Svaligiano un supermercato a Preci, fermati ad Orvieto ladri seriali

ORVIETO – Una banda dedita al furto nei supermercati è stata sgominata dalla Polizia stradale di Orvieto durante un controllo sull’Autosole. Si tratta di quattro uomini di origine straniera, tutti pluripregiudicati e ben noti alle forze dell’ordine, che stavano ‘tornando alla base’ dopo un furto compiuto all’interno di un supermercato a Preci.

I quattro sono stati fermati al casello di Orte attorno alle 2.30. L’atteggiamento nervoso dei quattro occupanti la Opel Astra fermata dagli agenti per un controllo ha destato sospetti. I quattro hanno rifiutato di dire alle forze dell’ordine dove fossero diretti e da dove provenissero, fornendo risposte contrastanti. I controlli effettuati all’interno del bagagliaio ha permesso di individuare ei grossi sacchi di nylon al cui interno erano riposti alla rinfusa oltre 500 pacchetti di sigarette di vari marchi, profumi, numerosi portachiavi, circa 30 confezioni di caffè ed altrettanti di detersivi della cui provenienza di quel materiale, tutti i fermati non fornivano alcuna spiegazione.

Ulteriori indagini hanno permesso di risalire al supermercato di Preci svaligiato dalla banda, i cui componenti avevano tutti precedenti specifici ed addirittura uno di essi era stato arrestato lo scorso 2 ottobre per lo stesso reato ed era sottoposto ad obbligo di firma. Tutti sono stati denunciati per il reato di ricettazione in concorso tra loro e possesso di arnesi atti allo scasso in quanto, sul veicolo, erano presenti anche due scalpelli verosimilmente ultilizzati per forzare l’ingresso dell’esercizio violato.La merce recuperata, per un valore di oltre 5000 euro + stata sottoposta a sequestro in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.