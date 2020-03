GIOVE – La solidarietà che non c’è e la paura, anche di fronte ad ordinanze che consentono le eccezioni. Succede che a Giove, il punto vendita della Coop è rimasto chiuso. Prima per sanificazione e poi perchè al sindaco Alvaro Parca è giunta la notizia che un lavoratore del negozio è rimasto positivo al Covid-19, con conseguente isolamento fiduciario di tutti i colleghi. Che fare dunque? Come riporta Il Messaggero, i cittadini di Giove si sono riversati nelle vicine Amelia ed Attigliano a fare spesa, situazione giustificata dall’assenza di un altro supermercato in paese, come indicato anche dal sindaco stesso.

La polemica Solo che arrivati sul posto hanno trovato una spiacevole sorpresa: ai giovesi è stato impedito di fatto l’ingresso nei supermercati. La macchina amministrativa si è messa in moto ma il comunicato del sindaco, sulla pagina ufficiale, è duro e violento contro i cittadini dei comuni limitrofi: “Mi è stato autorevolmente comunicato – scrive Parca- che i cittadini di Attigliano e Amelia in questo momento non gradiscono la presenza dei giovesi sul loro territorio. Le Amministrazioni dei due comuni hanno proposto di effettuare gli acquisti via telefono ai negozi indicati dando disponibilità, solo per la giornata odierna, di portare la spesa a Giove attraverso le loro organizzazioni di protezione civile”. Vengono poi indicati i due supermercati di Attigliano ed Amelia che si sono resi disponibili a consegne a domicilio. E conclude. “Ringraziamo le mministrazioni dei due comuni per la collaborazione.Ringraziamo i cittadini di Amelia e Attigliano per la solidarietà dimostrata!”

Pernazza risponde. In un video il sindaco di Amelia Laura Pernazza risponde riassumendo la vicenda e spiegando di aver specificato alla prefettura che il supermercato più vicino è ad Attigliano: “Invito il sindaco Parca a rispettare le regole e non fomentare una guerra fra comunità”, dice.