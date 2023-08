GULADO TADINO – La nostra regione ‘baciata’ dalla fortuna. A Gualdo Tadino sono stati vinti 560 mila euro centrando un 5+1 al Superenalotto. La notizia è stata data Agipronews. La ricevitoria in cui si sta facendo festa in queste ore si trova nel punto vendita Libreria Mondadori in località Ponte della Stazione.