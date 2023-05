Super Gubbio contro l’Entella nell’andata del primo turno playoff

GUBBIO- Grande prova del Gubbio nell’andata del primo turno playoff: 2-0 al Barbetti contro la Virtus Entella.

Le reti tutte nel secondo tempo: al 7′ Parodi respinge un tiro di Di Stefano e la palla torna in mezzo a Bulevardi che di prima intenzione si gira e calcia di isinistro a fil di palo. Al 9′ il Gubbio trova subito il raddoppio: Spina sguscia via dalla trequarti e prova il tiro i sinistro in diagonale, Borra in tuffo respinge corto, l’accorrente Di Stefano ringrazia e mette dentro. Ritorno a Chiavari il 22 Maggio.

Il tabellino

GUBBIO (3-4-1-2): Di Gennaro; Portanova, Signorini, Bonini; Morelli, Rosaia (28′ st Vitale), Bontà, Nicolao (28′ st SEmeraro); Bulevardi (24′ st Toscano); Spina (17′ st Corsinelli), Di Stefano (24′ st Vazquez). A disp.: Greco, Meneghetti, Dutu, Tazzer, Arras. All.: Braglia.

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Parodi, Sadiki (13 st Clemenza), Chiosa; Tomaselli, Corbari (27′ st Tascone), Rada (27′ st Meazzi), Favale (40′ st Zappella); Ramirez; Zamparo, Faggioli (13′ st Merkaj). A disp.: De Lucia, Giammaresi, Morosini, Paolucci, Manzi, Reali, Banfi, Siatounis. All.: Volpe.

Arbitro: Emmanuele di Pisa (assistenti: Bonomi-Regattieri IV Ufficiale Crezzini)

Reti: 7′ st Bulevardi (G), 9′ st Di Stefano (G).

Note: Espulso 12′ st Morelli (G) per condotta scorretta verso un avversario. Ammoniti: Signorini (G), Sadiki (E), Tascone (E). Angoli: 4-4. Recupero: 0′ pt; 4′ st. Spettatori: 1036.