“Suoni Controvento” approda a Cesi e Gubbio tra musica e letteratura

CESI – Nuovo fine settimana targato Suoni Controvento. Il Festival estivo di arti performative promosso da Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore proseguirà infatti i prossimi 4 e 5 settembre tra letteratura, musica e un tocco di giallo con le indagini di Roompicapo.

Sabato (4 settembre) alle ore 15.00 torna il format “Libri in cammino” a Cesi (Terni) con la passeggiata letteraria ad anello con partenza da Cesi e traversata del parco archeologico di Carsulae che vedrà protagonista Wu Ming 2. Lo scrittore dialogherà con Gian Luca Diamanti sul suo libro di scrittura e cammino “Il sentiero degli Dei”.

Il libro – Il 29 aprile è arrivata nelle librerie una nuova edizione de “Il sentiero degli dei” di Wu Ming 2. Il libro consiste nella descrizione del cammino che va da Bologna a Firenze, da Piazza Maggiore a Piazza della Signoria, conosciuto con il nome di Via degli Dei. Cinque giorni di viaggio a piedi tra incontri inattesi e disastri ambientali, per conoscere le verità e le leggende di un pezzo meraviglioso del nostro Paese. E magari provare a salvarlo. A dieci anni dalla prima edizione l’autore torna sui suoi passi insieme agli appassionati di trekking e letteratura.

Evento in collaborazione con UmbriaLibri, Direzione Generale Musei Umbria, Atletik Trek Interamna. Per informazioni e prenotazioni: Roberto Proietti Barsanti 347 612454.

Dalle ore 15.00 nell’auditorium dell’ex chiesa San Michele Arcangelo a Cesi (Terni) con “Avventure e Misteri in Umbria” a cura di Roompicapo. In scena il delitto nel borgo “Salto mortale”: Una compagnia di circensi fa tappa al borgo. Improvvisamente uno di loro, durante le prove della sua esibizione, muore. Sarà stato davvero un incidente? Evento in collaborazione Proloco di Cesi. Informazioni e prenotazioni 329 5758765/392 5245864 -roompicapo@gmail.com

Alle ore 18.00 alla Cantina Semonte di Gubbio si aspetta invece il tramonto con il concerto del Trio Amazonia, composto da Daniella Firpo feat. Gianluca Persichetti e Peppe Consolmagno. Nel proporre questo nuovo progetto musicale, il personale percorso di Daniella Firpo attraversa un nuovo sound contaminato al massimo grado che nasce dallo studio della musica popolare, etnica, jazz, rock. La cifra poetica di questa autrice brasiliana è infatti la contaminazione tra i generi che confluiscono in lei in una totale armonia, affrontando le selvaggie foreste tropicali dell’Amazzonia con i loro rumori, colori, e i suoni primitivi che questa terra assolutamente da salvare, ci trasmette con il suo grido d’aiuto! Il lavoro che Daniella ci propone con il mirabolante percussionista Peppe Consolmagno e il bravo chitarrista Gianluca Persichetti già a fianco di diversi artisti di fama della musica brasiliana, è in grado di veicolare ben più di uno stato d’animo quale la felicità. La libertà espressiva, la profonda e pura autenticità del suo messaggio, l’attenzione a tutte le culture, il dialogo con la natura, sono elementi che restituiscono all’uomo una sua dimensione che non ha piu’ bisogno di inutili e pericolose sofisticazioni o estremismi per affermare sé stesso e che arrivano con assoluta chiarezza a quanti ascoltano la musica di questa deliziosa cantante di Bahia.

Evento in collaborazione con Cantina Semonte. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.

Domenica 5 settembre alle ore 17.00 sul pianoro di Sant’Erasmo a Cesi (Terni) Daniele Di Bonaventura, solo bandeneon, si cimenterà in “Sacro & Profano”, omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della sua nascita. Originario delle Marche, Di Bonaventura è considerato uno dei più originali e creativi bandoneonisti al mondo. La sua musica è una mescolanza meravigliosamente seria e al contempo straordinariamente giocosa di musica classica (composizione, struttura) e di jazz (improvvisazione e libertà) e fa riferimento in particolar modo alle tradizioni melodiche mediterranee e al genere musicale sudamericano. Anche nelle sue esibizioni da solista esegue e improvvisa pezzi che nascono dalla sua “patria musicale”, la cui ispirazione spazia dai compositori del barocco ai classici della canzone popolare, per approdare al suo ultimo repertorio, e creano un suo specifico mondo musicale incredibilmente variegato e nel contempo inconfondibile, dove il bandoneon sa trasformarsi, come per gioco, in un’armonica a bocca o nell’organo di una Chiesa. Nasce una corrente dinamica di melodie superbe, capaci di incantare l’ascoltatore.

Il luogo del concerto si raggiunge a piedi o in bicicletta seguendo il sentiero da Cesi a Sant’Erasmo (distanza 3 km). Per gli amanti della natura, possibilità di salire al concerto partecipando a un trekking accompagnati da guide ambientali escursionistiche specializzate. Per informazioni e iscrizioni: Roberto Proietti Barsanti 347 6124544. Disponibile anche un servizio navetta a pagamento dall’area di sosta Parcheggio fermata Bus Viale Regina Elena, esclusivamente su prenotazione entro e non oltre il 4 settembre: CMT Trasporti 0744 447903 (dalle ore 09.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato). Evento in collaborazione con la Proloco di Cesi, il Comune di Terni e Atletik Trek Interamna. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.