Suona la campanella, scuole umbre alla prova Green Pass. Agabiti: “È come ripartenza del Paese”

PERUGIA – E’ìl giorno della la riapertura delle scuola anche in Umbria come in altre 9 regioni d’Italia. Fra le novità c’è l’obbligo del Green Pass per tutti coloro che entrano nell’edificio, a qualunque titolo. Green pass dunque anche per i genitori che accompagnano i figli a scuola.È

Il certificato verde diventa dunque obbligatorio sia nelle strutture scolastiche sia per gli studenti che per ogni tipologia di lavoratore e il controllo è affidato al dirigente scolastico. Green pass vuol dire ovviamente vaccino o tampone nelle 48 ore precedenti: la mancata esibizione si tramuta in assenza ingiustificata e porta alla sospensione senza stipendio dopo il quinto giorno di assenza. In caso di contagi, andrà in quarantena la classe e non la scuola, che invece sarà isolata solo in caso di focolaio.

Docenti. A questo proposito va detto che sono circa 3000 i docenti non ancora vaccinati in Umbria, il 10% del personale.

Bambini e ragazzi Per i bambini fino a 11 anni è in corso lo screening attraverso test antigenici gratuiti nelle farmacie aderenti pubbliche e private.

Prosegue quindi anche per l’anno scolastico 2021-2022 l’attività di prevenzione avviata nelle scuole umbre lo scorso anno. Per la prima fase del programma, che potrà subire modifiche tenendo conto dell’evoluzione epidemiologica e delle disposizioni nazionali, l’assessorato all’istruzione ha stanziato 500 mila euro a valere sul Fondo sociale europeo. Al momento, secondo i dati del sito regionale, le prenotazioni per i vaccini nella fascia 0-15 anni sono poco più di 11 mila, mentre in quella 16-19 ad aver completato l’intero ciclo vaccinale è il 45%.

Alla campagna hanno aderito poco più della metà degli studenti delle medie (platea in cui ci sono anche ragazzi con meno di 12 anni) e circa il 75% fra quelli delle superiori.

Trasporti. Sul fronte trasporti confermato il riempimento dei mezzi all’80%. . Gli autobus aggiuntivi sulla base dei calcoli fatti dalle aziende saranno 96, mentre per quanto riguarda i controlli dalle nuove linee guida è emerso che non serve un controllore per ogni bus, anche perché servirebbe un’enorme quantità di personale. I controllori a disposizione di Busitalia saranno 15 e verranno concentrati sulle tratte più frequentate e negli orari di punta, con la possibilità di controllare l’utilizzo delle mascherine e il fatto che tutti abbiano il biglietto.

Non il green pass, che come noto è obbligatorio solo sui lunghi tragitti, che tocchino almeno due regioni.

Agabiti. “L’inizio del nuovo anno scolastico mi piace accostarlo alla ripartenza reale del Paese Italia. Agli studenti umbri e alle loro famiglie rivolgo i migliori auspici per un anno ricco di soddisfazioni dopo le tante sofferenze vissute negli ultimi mesi a causa della pandemia”. Così l’assessore regionale all’Istruzione, Paola Agabiti.

“Quello che si apre non è un anno scolastico come tutti gli altri – ha sottolineato l’assessore – ma è destinato ancora a misurare la nostra capacità di resilienza e resistenza a un’emergenza che non trova per il momento fine.

Consapevoli che il virus è ancora ben presente nelle nostre vite, chiedo a tutto il personale scolastico, a cominciare dai docenti agli studenti di ogni ordine e grado, grande senso di responsabilità e collaborazione, necessari per affrontare in sicurezza e in tranquillità i mesi che abbiamo davanti a noi”.

“Intanto – ha affermato l’assessore – alle ragazze e ai ragazzi, che si presenteranno ai cancelli dei rispettivi istituti, voglio dire grazie per la pazienza e la compostezza con cui hanno affrontato gli ultimi due anni scolastici. Si sono messi a disposizione dei loro insegnanti, hanno sperimentato e in molti casi valorizzato la didattica a distanza. Se la dad ha permesso di non buttare via mesi e mesi di lezioni lo si deve sicuramente ai docenti, ai dirigenti, all’Ufficio scolastico regionale che si sono rivelati all’altezza della sfida che l’emergenza storica imponeva, ma anche alla grande capacità digitale mostrata dai nostri alunni. Ma adesso il primo pericolo da scongiurare è quello di ritornare a seguire le lezioni da casa. In tal senso, grazie alla campagna vaccinale in atto e al rispetto dei protocolli di sicurezza predisposti dalle scuole, sento di potermi esprimere con ottimismo. A noi – ha concluso l’assessore – il compito di creare e gestire le condizioni per il ritorno alla normalità”.