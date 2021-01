Sul ritorno a scuola il 7 gennaio il balletto delle incertezze e delle polemiche

PERUGIA – Il ritorno a scuola il 7 gennaio diventa un rebus. Le Regioni frenano mentre il governo guardando i contagi comincia a riflettere che il ritorno in classe (al 50% delle superiori) di milioni di studenti possa aprire la porta a ciò che tutti vogliono scongiurare: la terza ondata del virus.

Soletto e Fioroni Sulla riapertura della scuola l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, da poco dimesso dall’ospedale dove era ricoverato a causa del Covid, si mostra contrario a fughe in avanti: “Bisogna scegliere se salvare vite o riaprire le scuole – dichiara -, la situazione è delicatissima, non in Umbria ma in tutta Italia. Un errore rischia di far saltare il banco”, dichiara Coletto al Corriere del’Umbria. Sulla stessa linea si schiera anche l’assessore regionale umbro allo Sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione, Michele Fioroni. “Basterebbe – osserva, in un post nella sua pagine Facebook – solo un pò di buon senso. Aspettare almeno quindici giorni per capire l’andamento dei contagi derivanti dalle festività, magari ipotizzando di terminare il primo quadrimestre in Dad, il che avrebbe un senso rendendo omogeneo didattica e valutazione per questo periodo, salvo poi effettuare, covid permettendo, l’intero secondo semestre in presenza”.

Gli studenti Ma se Coletto e Fioroni frenano sul rientro in classe gli studenti fanno sentire la loro voce: “Non ci stiamo più – dichiara Matias Cravero, coordinatore regionale di Altrascuola -. Le nostre richieste sono semplici e ragionevoli, abbiamo già richiesto un incontro alla Regione Umbria per discuterle. Vogliamo che le istituzioni si assumano la responsabilità politica di un danno educativo che segnerà per sempre la nostra generazione, con la speranza che questa non sia l’ennesima occasione sprecata di rimettere al centro il nostro diritto di studiare e di farlo in sicurezza. Vogliamo spazi sicuri e adeguati alle nostre esigenze, la garanzia del rispetto dei protocolli di sicurezza, rimborsi sui trasporti di cui non abbiamo usufruito, la stabilizzazione delle borse di studio e l’accesso gratuito alla rete della mobilità pubblica, ai libri di testo, ai device e alla connettività. Solo con questi investimenti strutturali sarà possibile tutelare il diritto allo studio in Umbria e limitare la situazione di crisi che stiamo vivendo”.

Nuovo Dpcm Nel frattempo, il 6 gennaio scadrà l’ultimo decreto del presidente del Consiglio con le restrizioni anti-Covid adottate nel periodo delle festività natalizie. Per qualche giorno l’Italia continuerà ad essere di colore rosso, ma da giovedì 7 gennaio il governo dovrà decidere cosa succederà nel Paese. Di certo c’è che resterà il sistema delle fasce colorate a seconda dei diversi indici di contagio nei vari territori, ma sulle misure ancora non c’è niente di sicuro e per questo motivo il premier Conte ha convocato per domenica mattina i capi delegazione dei partiti di maggioranza. Alla riunione parteciperanno dunque gli esponenti di Pd, Italia viva, M5S e Leu e durante il vertice a Palazzo Chigi si ragionerà su come proseguire nella lotta alla pandemia e con quali restrizioni.

I dati Come avvenuto finora, per stabilire di quale colore saranno le singole Regioni il governo si baserà sui dati della cabina di regia del monitoraggio dei dati di contagio e all’indice Rt. Le Regioni che rischiano di diventare di colore arancione dal 7 gennaio sono al momento tre: Calabria, Liguria e Veneto. Ma rischiano ancheEmilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche.Il resto dell’Italia dovrebbe invece essere di colore giallo, compreso l’Abruzzo che prima delle festività era arancione. Il governo starebbe però lavorando a una stretta ulteriore che prevede, nei weekend, un’Italia tutta rossa e, dunque, con le misure più severe: chiusura dei negozi considerati non essenziali, stop agli spostamenti anche all’interno del proprio Comune e chiusura dei ristoranti e dei bar (con asporto e delivery consentiti).