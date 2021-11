Sui tetti di Perugia a Natale un albero da 30 mila metri quadri

PERUGIA – Gerardo Dottori, a cavallo tra il 1924 e il 1925, propose di erigere “un faro in un punto dominante della città”, protagonista poi del suo dipinto “Sole sulle Torri” e quasi un secolo più tardi la sua Perugia rende omaggio all’artista e alla sua idea, con il supporto della Regione Umbria, con il progetto di videomapping ‘L’Ast Christmas Perugia’, ideato e prodotto da Atmo, in collaborazione con Orizzonte Nove.

Il progetto

Oltre 30.000 metri quadri di tetti saranno interessati dalla proiezione di un gigantesco albero luminoso, accompagnata da una colonna sonora che seguirà la narrazione di immagini tratte dai dipinti di vari cicli pittorici dell’artista perugino, la cui selezione è stata elaborata con gli Archivi Gerardo Dottori. “Questo progetto lo abbiamo fortemente voluto – ha spiegato il sindaco di Perugia, Andrea Romizi – per arricchire la già importante offerta attrattiva che la nostra città ogni anno realizza in occasione delle festività natalizie. Rappresenta un luminoso segnale di rinascita e ripartenza oltre che un significativo omaggio a un indimenticabile artista della nostra città come Gerardo Dottori che è stato tra i protagonisti assoluti del Futurismo”.

Porta Sole

L’Ast (Albero sui tetti) ha una curiosa particolarità: per osservarlo nella sua interezza sarà necessario raggiungere la sommità di Porta Sole, il quartiere posizionato nel punto più alto del centro storico di Perugia. È proprio dall’affaccio di Porta Sole che sarà possibile ammirare, tutti i giorni, dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, dalle ore 17.30 alle 23, lo spettacolo offerto gratuitamente della proiezione sui tetti di corso Garibaldi.