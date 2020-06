Sui testa rapidi adesso il Pd si muove sul ministro: “Vicenda su cui fare chiarezza”

PERUGIA – Test rapidi acquistati dalla Regione: ora il caso approda in Parlamento dopo l’apertura di una inchiesta da parte di Guardia di finanza e Corte dei conti. Sabato infatti alla Camera il deputato umbro del Pd Walter Verini ha depositato un’interrogazione, rivolta al ministro della Salute Roberto Speranza, per chiedere chiarezza sulla vicenda. Verini dopo aver ricordato anche le azioni intraprese dalle opposizioni in consiglio regionale, sottolinea che la giunta e la maggioranza non hanno fornito alcuna risposta, opponendo di fatto un muro di gomma alle legittime richieste delle forze dell’opposizione. “Per tutti questi motivi ho ritenuto necessario investire con l’interrogazione il Ministero della Salute, perché – nel rispetto delle rispettive competenze – possa contribuire a verificare le modalità di produzione, certificazione e acquisizione di queste dotazioni da parte della Regione Umbria e per rafforzare ulteriormente le iniziative di coordinamento per una omogeneità delle prestazioni a tutela della salute, del Servizio sanitario nazionale, della trasparenza delle procedure, che debbono valere per tutte le realtà”. Insomma, la polemica sale di tono e nella maggioranza si manifesta anche qualche mugugno.