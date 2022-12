Sud Tirol-Ternana, vince il freddo: le squadre invece vanno in bianco

BOLZANO– Poche emozioni e nessun gol al Druso. Sud Tirol-Ternana finisce 0-0, coi rossoverdi in evidente difficoltà sul piano offensivo. Vince il freddo, visti i 5 gradi di Bolzano

Le scelte

Andreazzoli cambia gli esterni, con Martella e Defendi al posto di Ghiringhelli e Corrado, mentre fra i locali fuori il secondo portiere Iacobucci, che pure è in lista, per un influenza dell’ultimo minuto. Richiamato Harrasser. Curto inserito al posto di Rover, con l’avanzamento di De Col esterno destro offensivoa.

Primo tempo

Coulibaly prende subito il giallo: è l’avvio di un match difficile per lui. Ma è una Ternana che in generale offre pochi spunti. Al 15’Partipilo libera in area Coulibaly, Poluzzi para. Poi il SudTirol, incredibilmente perde due giocatori per stiramento muscolare nei primi 20′ e questo condizionerà molto anche le loro giocate.

Al 20′ Casiraghi spreca sopra la traversa un contropiede, la Ternana risponde con due tentativi poco convinti di Falletti. Nel recupero cross di Martella e colpo di testa di Pettinari. Poluzzi blocca male in due tempi

Secondo tempo

Andreazzoli cambia Falletti con Paghera, che ne prende anche il posto nel ruolo. Una mossa che ha lasciato molti di stucco. Emozioni in campo, ancora meno. Al 16′ uno-due in velocità con Rover che calcia dal limite alto, poi ancora i locali con una conclusione di Mazzocchi deviata da Iannarilli.

Il portiere rossoverde è bravo in altre due occasioni sugli avanti altoatesini, poi al 45′, occasione di Partipilo parata facile da Poluzzi

Il tabellino

SUDTIROL(4-3-3): Poluzzi, Curto, Zaro, Masiello, Davi (19′ pt Berra); De Col (14′ pt Rover), Nicolussi Caviglia (1′ st Pompetti), Tait (K); Casiraghi (42′ st Siega), Mazzocchi (42′ st Marconi), Odogwu. A disp.: Iacobucci, Vinetot, Voltan, Carretta, Crociata, Capone, Schiavone. All.: Bisoli

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Defendi (K), Sørensen, Mantovani, Martella (25′ st Corrado); Coulibaly (13′ st Cassata), Di Tacchio, Palumbo (39′ st Agazzi); Falletti (1′ st Paghera); Partipilo, Pettinari (39′ st Spalluto). A disp.: Krapikas, Proietti, Moro, Diakité, Ghiringhelli, Bogdan, Celli. All.: Andreazzoli

ARBITRO:Marcenaro di Genova (assistenti: Vono-Politi IV Ufficiale Perenzoni)

VAR Piccinini AVAR: Muto

NOTE: Spettatori: 3.376 (di cui 281 ospiti),Ammoniti: Coulibaly, Paghera e Cassata (T.); Bisoli (S.) Recuperi: 3/3