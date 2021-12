Studente perugino accoltellato a New York dall’omicida di Davide Giri

La madre

“Mamma scusami, ma per ora di quello che è successo preferisco non ricordare”: ha risposto così alla madre Roberto Malaspina, studente perugino di 27 anni, ferito alla schiena e a un fianco a New York dove si trova per motivi di studio. A riferire le sue parole all’Ansa è la donna. Spiegando che nemmeno la famiglia conosce i dettagli di quello che è accaduto. “E’ ricoverato in uno dei migliori ospedali di New York – ha detto ancora la madre – e questo ci rassicura. Le sue condizioni non sono particolarmente gravi”. Quando è stato aggredito Malaspina si trovava – ha spiegato ancora la madre – in un parco e stava rientrando a casa. Ricercatore in storia dell’arte, il giovane era alla Columbia University per una borsa di studio di sei mesi. “Siamo contatto con lui e con le autorità consolari – ha detto la donna – ma in queste ore stiamo valutando se raggiungerlo. Erano circa le 23, un’ora non certo tarda per quella città”. Malaspina ha una sorella, anche lei medico.