Stroncone, va a fuoco una tabaccheria: ipotesi incendio doloso

STRONCONE– Alle 22.45 di sabato sera i carabinieri sono dovuti intervenire a Stroncone, per un incendio scoppiato in una tabaccheria di piazza San Giovanni. Giunti sul posto, i militari, con l’ausilio di altre pattuglie in giro per il paese si sono messi alla ricerca di una vettura di colore chiaro che alcuni passanti avevano notato sostare in piazza San Giovanni poco prima del fatto. Il principio di incendio, che ha coinvolto la porta dell’esercizio commerciale posto all’interno del piccolo borgo medievale ed alcune riviste rimaste appese all’esterno, è stato domato prima dell’arrivo dal 118 da alcuni passanti, mettendo così in sicurezza il locale. I carabinieri di Stroncone e del Comando Compagnia di Terni stanno svolgendo tutti i necessari approfondimenti, sia con investigazioni classiche che tramite accertamenti tecnici.