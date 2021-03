Stroncone riparte da sport e turismo: la Polisportiva Ternana riqualifica il campo di Molenano

STRONCONE – Presentato questa mattina presso la sala del complesso museale del Comune di Stroncone il progetto per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione del campo sportivo in località Molenano a Stroncone, storico campo di gioco della società rossoblù. Ad aggiudicarsi il bando è stata la Polisportiva Ternana del presidente Maurizio Sciarrini che si occuperà dei lavori e successivamente lo gestirà con una convenzione che avrà durata di 15 anni.

Alla presentazione hanno preso parte il sindaco di Stroncone Giuseppe Malvetani, il presidente della Polisportiva Ternana Maurizio Sciarrini, il presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini ed il delegato provinciale del Coni di Terni Francesco Tiberi.

IL PROGETTO Si tratta di una partnership pubblico-privato, per un ammontare di 480.000 euro, dei quali 330.000 a carico della società sportiva e 150.000 stanziati dal Comune di Stroncone grazi anche ad un contributo di 80.000 euro della Fondazione Carit. Sarà ristrutturato il campo a 11 e sarà realizzato un campo a 9, il primo in Umbria e fra i pochissimi in Italia interamente dedicato alla categoria esordienti. Entrambi saranno realizzati in erba sintetica. Prevista una riqualificazione degli spogliatoi, con la realizzazione anche di uno spogliatoio aggiuntivo, la realizzazione di un impianto di illuminazione e di strutture annesse. L’obiettivo è cercare di mettere a disposizione il campo alla città di Stroncone entro la fine dell’anno solare in corso.

Maurizio Sciarrini (Polisportiva Ternana): “Si tratta di un progetto che nasce prima del Covid e che ora ci apprestiamo a realizzare. Avevamo alcune proposte, abbiamo scelto di investire su un comune vicino perché ci piace il calcio di paese, è il modo di fare sport che ci appartiene. Vogliamo riportare l’entusiasmo nel paese, la voglia di fare calcio ed il nostro obiettivo è quello di organizzare presto a Stroncone una manifestazione nazionale e quindi promuovere il turismo sportivo. Prima di tutto però vogliamo ridare un sorriso ai bambini, che non possono fare sport, perché l’attività sportiva è stata ritenuta da chi ci Governa non essenziale. Oltre a questo ci sono i nostri tecnici che da mesi stanno aspettando i ristori che chissà quando arriveranno: ecco la nostra sfida la vinceremo anche grazie ai nostri tecnici, che avranno il grande compito di riportare l’entusiasmo nei ragazzi. Abbiamo sposato l’idea dell’amministrazione comunale, anche perché questo progetto come ho detto ha prima di tutto finalità sociali”

Giuseppe Malvetani (sindaco di Stroncone): “E’un orgoglio per me presentare questo progetto, perché è una delle promesse più importanti che avevo fatto in campagna elettorale. Qualcuno non ci ha creduto, pensava che al massimo avremmo tagliato l’erba ed invece oggi eccoci qui. Per Stroncone è un grande giorno, perché lo sport non è solo l’evento agonistico, ma anche aggregazione e socializzazione e turismo, grazie all’organizzazione di eventi. Il fatto che la gestione venga affidata alla Polisportiva Ternana, che si occupa di sport è per noi garanzia che le cose saranno fatte al meglio”.

Luigi Carlini (Presidente Fondazione Carit): “Come Fondazione Carit stiamo investendo molto nelle periferie e questo progetto rientra appieno in quelli che sono i valori in cui crede la Fondazione: non solo sviluppo del territorio ma anche una possibilità di aggregazione, di stare insieme in modo sano”.

Francesco Tiberi (Delegato Provinciale del Coni): “Va un plauso a Maurizio Sciarrini perché investire nello sport in questo momento è un atto di coraggio ma anche un segnale di speranza. L’augurio è di ritrovarci presto ad inaugurarlo, senza mascherina”.

Nel corso della presentazione è stato inoltre annunciato che a Molenano giocherà quella che sarà la nuova prima squadra della Polisportiva Ternana, la quale assumerà la denominazione di Stroncone Polisportiva Ternana e vestirà i colori rossoblù con lo stemma del Comune. Inoltre, gli impianti saranno la casa di tutto il settore giovanile fino agli Esordienti.