Stroncone, incendio alla tabaccheria: denunciati i responsabili

TERNI – Individuati e denunciati dai carabinieri i presunti responsabili del rogo divampato il 28 novembre scorso ai danni di una tabaccheria di Stroncone. Si tratta di un trentunenne e di una sua coetanea entrambi ternani, accusati di danneggiamento a seguito di incendio. I due avrebbero agito a causa di dissapori con il titolare dell’attività commerciale.

Macchina Determinante per la loro identificazione è stata l’individuazione della Mercedes bianca utilizzata dai due giovani per raggiungere la tabaccheria, con la quale si erano poi anche allontanati, notata da alcuni passanti sostare nella piazza in cui si trova il locale poco prima del fatto. Il principio di incendio, che ha coinvolto la porta dell’esercizio commerciale ed alcune riviste rimaste appese all’esterno, era stato spento da alcune persone giunte prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Le indagini sull’accaduto, sia con investigazioni classiche che tramite accertamenti tecnici, sono state svolte dai carabinieri di Stroncone e dal comando compagnia di Terni.