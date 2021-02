Stroncone, in strada nonostante il coprifuoco e con un coltello a serramanico: multati e denunciati

TSTRONCONE – Alle tre della notte fra venerdì e sabato due ragazzi ternani a bordo di una Fiat Punto sono stati fermati dai Carabinieri a Stroncone. Non soltanto stavano girando in città in violazione del coprifuoco, ma lo stavano facendo con dentro l’auto un coltello a serramanico di 25 centimetri. L’oggetto è stato rintracciato dopo una attenta perquisizione del mezzo. Il coletto è risultato proprietà dell’autista di 23 anni, che è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Entrambi sono stati multati per aver violato le prescrizioni imposte dalla normativa anti Covid.