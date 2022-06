Stroncone, fiamme in un campeggio: distrutti due camper

TERNI – Un incendio che ha provocato diversi danni alle strutture ma nessun ferito è divampato per cause in corso di accertamento nel campeggio dei Prati di Stroncone. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due squadre da Terni, sono andati distrutti due camper e una decina di casette prefabbricate in legno. Illesi i proprietari e le poche persone che erano presenti non hanno avuto problemi, solo molta paura.