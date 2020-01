Stroncone, cadavere nella stalla, ma un toro inferocito blocca i pompieri

STRONCONE – Singolare situazione per i vigili del fuoco di Terni, chiamati ad intervenire nella frazione stronconese di Aguzzo. I pompieri sono stati chiamati perchè c’era un uomo accasciato a terra all’interno di una rimessa agricola sia priva di sensi, successivamente scoperto come deceduto. Quando però sono entrati nella stalla hanno dovuto fare i conti con un toro inferocito che si è sentito disturbato e non ha fatto avvicinare i pompieri. Le operazioni di soccorso sono in atto, con molta difficoltà, mentre le cause del decesso sono ancora da chiarire.

Fra le più accreditate, c’è quella che possa essere morto proprio per colpa dell’animale, magari nel tentativo di allontanarlo: l’uomo è infatti ferito all’addome. Sul posto anche addetti del servizio veterinario della Usl Umbria 2.