“Storie trasversali di arti sospese”, a Terni lo spettacolo resiste e va in streaming

TERNI – Storie Trasversali di Arti Sospese. Nel titolo della rassegna si concentra il senso dello spirito che ha promosso questa iniziativa: intrecciare vari tipi di rappresentazioni artistiche lasciate in sospeso dalle limitazioni imposte dalla pandemia e ridestare in chi guarda l’emozione di sentirsi pubblico L’obiettivo è dunque quello di far sentire che, pur nei limiti imposti dalla situazione, noi tutti esistiamo e resistiamo e che le emozioni possono circolare ed essere condivise oltre la presenza fisica grazie alle nuove tecnologie che stanno ridisegnando a diversi livelli le forme di comunicazione, dalla didattica ai grandi eventi culturali di tradizione.

Musica, poesia, letteratura, danza ed altre performance artistiche sono gli elementi fondanti di questo progetto e, al fine di rendere lo spettatore quanto più partecipe possibile, verranno utilizzate piattaforme social, attraverso le quali chiunque potrà interagire con gli artisti che si esibiranno. La rassegna, nata dall’impulso del regista e produttore teatrale Francesco Locci, insieme alla Stas, service di spettacoli di Terni, e da Irene Loesche di Progetto Mandela, ha preso il via con lo spettacolo “Nei panni dell’amore – Storie di amori e travestimenti in Shakespeare”, con Cecilia Di Giuli e Elisa Gabrielli, in diretta streaming giovedì 18 febbraio 2021.

Il cartellone della rassegna prevede undici appuntamenti, da febbraio a maggio 2021, dalle 21,30, in diretta streaming sul canale Youtube STAS Srl. Il prossimo appuntamento è per giovedì 25 febbraio 2021, in scena il gruppo Daje Gas Trio, composto da Pierluigi Bonifazi (chitarra), Riccardo Ciaramellari (tastiere), Alex Gentili (batteria), che torna ad esibirsi approfittando di questa opportunità, pur lontano dalle piazze che ha tanto infiammato e divertito.

Dopo i Daje Gas Trio, in programma giovedì 25 febbraio, i successivi appuntamenti sono: Lunedì 8 marzo ore 21:30 “TipoStereo”, Reading accompagnato da musica appropriata su vecchie e nuove parole di una società liberata. di Elena Marrone, con Elena Marrone e l’accompagnamento di Maria Luna Cipolla alla chitarra. Presentato da Kosmos; Giovedì 18 marzo alle ore 21:30

“San Patrizio. Storia e leggenda di un santo druido”. Il racconto della vita del santo che conquistò la Britannia. Presentato da Kosmos