Stile e mode, adesso arrivano gli occhiali Brunello Cucinelli-Oliver Peoples

PERUGIA – Brunello Cucinelli e Oliver Peoples collaboreranno per il lancio della prima collezione di occhiali del marchio di Solomeo. Una collezione – sottolineano le due aziende – realizzata con un “alto tasso di artigianalità e la massima attenzione al rispetto del Creato e alla dignità dell’uomo, riconoscibile grazie a dettagli raffinati che ne esaltano il gusto, l’eleganza e la contemporaneità”. La collezione – disponibile dalla fine di settembre – sarà realizzata in Italia con cinque diversi modelli ispirati alla cultura e alla bellezza di Solomeo. Le forme e i colori sono il frutto di un’opera creativa, disegnati per esprimere “l’arte artigianale autentica, che sta a cuore a Cucinelli quanto a Peoples”.

Collaborazione “Sono onorato di questo piacevolissimo inizio di collaborazione con Oliver Peoples – ha sottolineato Cucinelli -, azienda che si è sviluppata con dei manufatti di grandissimo pregio e di grande manualità, esclusivi per il loro gusto contemporaneo, giovane e raffinato. Mi riconosco appieno nei valori della maestosa Luxottica e del suo fondatore, il cavalier Leonardo Del Vecchio, uomo da me stimatissimo, con il quale condivido l’amore per le nostre terre e per le nostre genti. Nelle nostre vicende imprenditoriali abbiamo sostenuto l’idea di custodire e di abbellire quei luoghi che hanno ispirato le nostre vite; sono entusiasta dei rapporti che si sono creati tra i nostri figli e mi auguro che questa stima reciproca possa donar loro prosperità per i tempi a venire”.

Privilegio “Anche per noi è un immenso onore, oltre che un vero privilegio, collaborare con Brunello Cucinelli, persona che stimo profondamente e fondatore di un marchio con cui condividiamo un’identità definita e radicata nel territorio, ma anche valori fondamentali e per noi imprescindibili, quali l’artigianalità, la qualità della materia prima, l’eccellenza nella cura di ogni dettaglio” afferma Rocco Basilico, ceo di Oliver Peoples. “Siamo entusiasti di questa collaborazione – ha aggiunto – e della collezione che ne è nata, frutto di una grande visione comune”.