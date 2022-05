Stifone e le Gole del Nera, servizio navetta gratuito: divieto sosta in via Ortana

Iniziative previste

“Si tratta – spiega l’amministrazione di Narni in una nota della Provincia di Terni – di una delle iniziative previste per favorire un turismo e uno sviluppo sostenibile e senza compromettere il delicato equilibrio di luoghi. È stato questo l’obiettivo turistico sin dalla chiusura della scorsa stagione estiva e che ora si intende raggiungere secondo un piano d’azione ben preciso. Da dicembre dell’anno scorso è stato avviato uno studio commissionato ad esperti del settore per studiare un nuovo brand con lo scopo di comunicare, attraverso contenuti ad hoc, determinati valori e richiamare di conseguenza persone che in questi valori sappiano riconoscersi. Il brand ‘Stifone e le sue Gole’ punta innanzitutto sulla tutela dell’ambiente e delle persone”.

Divieto di sosta via Ortana

In parallelo con il servizio navetta, verrà interdetta la sosta lungo la via Ortana, “al fine di evitare – continua la nota – i pericoli derivanti dal parcheggio indiscriminato e di incentivare la mobilità sostenibile”. Inoltre, tra il Ponte d’Augusto e Stifone verranno realizzate grazie ai residenti locali esperienze a tema. “Vogliamo rendere l’area un posto trasformativo – spiega il project manager Denis Dal Soler – un posto dove i turisti arrivino non solo per scattarsi una foto, ma anche per fare un’esperienza in sintonia con l’ambiente e con loro stessi. Posizionando chiaramente la nostra destinazione nel panorama dell’offerta turistica e ingenerando una narrazione attenta ai temi della sostenibilità ambientale e del benessere psicofisico – aggiunge – siamo fiduciosi che nel tempo riusciremo a sostituire il turismo mordi e fuggi con un turismo più consapevole, da cui tutti potranno trarre grandi benefici”.