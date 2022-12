Stasera a Perugia “L’anno che verrà”, il Capodanno di Rai 1 con Amadeus: cast completo e indicazioni

PERUGIA – Tutto pronto per la grande festa di Capodanno a Perugia. Dalle 21 su Rai Uno, Amadeus condurrà ‘L’Anno che verrà’, la manifestazione-evento che tradizionalmente chiude l’anno solare. Si tratta del secondo evento in Umbria dopo quello dello scorso anno, un pacchetto finanziato dalla Regione Umbria con soldi europei e che come lo scorso anno, vedrà promossa l’intera regione con spot che saranno introdotti dalla ternana Emanuela Aureli.

Il cast

Ufficiale il cast, annunciato in conferenza stampa: Dargen D’Amico, Piero Pelù, Noemi, Iva Zanicchi, Tracy Spencer, Sandy Marton, Modà, Raf, Umberto Tozzi, Donatella Rettore, Ricchi e Poveri, Francesco Renga, LDA e Mr. Rain. Non ci sarà Nino Frassica, positivo al Covid, che avrebbe dovuto essere la spalla comica dello stesso conduttore.

Capienza e ingressi

Nell’area tra il maxi palco e la pasticceria Sandri, dove nel corso della mattinata di giovedì è iniziata la sistemazione delle transenne, potranno essere ospitate fino a duemila persone mentre da Sandri fino a piazza Italia altre 5.500 e non tremila come ipotizzato in un primo momento. Calcoli che vengono effettuati sulla base dell’ormai nota circolare Gabrielli. Quanto ai due maxischermi, saranno installati in piazza Italia e in piazza della Repubblica. Complessivamente, saranno 7500 le persone che potranno assistere.

Varchi “speciali“ per ospiti di ristoranti e privati diretti nelle case di residenti: è garantito l’accesso a piedi da via del Forte, previa esibizione di un’attestazione del locale e del residente, che dovrà essere inviata precedentemente a comunicazioneistituz@comune.perugia.it (info anche sulla pagina Facebook). Tutti i parcheggi sono aperti fino al riempimento. Le scale mobili e il metrò rimarranno in funzione fino alle 3,45. Per i servizi di trasporto pubblico, a rafforzamento del metrò, sono attivi dalle 19 alle 4 ci sarà anche bus navetta da Pian di Massiano e piazza Partigiani.

All’area evento si accederà solo da Piazza Italia, mentre tutte le vie su corso Vannucci saranno soltanto in uscita. Nel dettaglio, tutte le ordinanze le trovate a questo link.

Il direttore di Intrattenimento Prime time

“Vogliamo consegnare al paese – ha detto in conferenza stampa il direttore di Intrattenimento Prime time di Rai Stefano Coletta – una serata di leggerezza e di allegria dopo tre anni complessi. Un dono per tutti quelli che sono a casa, da soli o in compagnia. Il servizio pubblico non deve solo informare ma anche spezzare solitudini e riempire spazi vuoti». Il tutto veicolando i valori di un’Umbria «del fare, della frugalità, del sacrificio, legati al quotidiano; sarà una risposta al male che abbiamo visto. Una serata per riappacificassi con un cast colorito e divertente tra musica e comicità”.