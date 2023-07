Staffetta d’oro: Junior Tardioli porta Campello sul Clitunno sul tetto d’Europa

ESPOO (FINLANDIA) –Un trionfo straordinario, che premia il lavoro di anni. Junior Tardioli, 20 anni, giovane italo-brasiliano residente a Campello sul Clitunno e tesserato per la Educare il Movimento di Foligno porta il piccolo comune umbro sul tetto d’Europa, con la medaglia d’oro della 4×100 ai campionati europei Under 23 in corso ad Espoo in Finlandia. Un 38.92 che vale anche il record italiano e che per soli 3 millesimi sta davanti alla Francia. Con lui anche Eric Marek, Matteo Melluzzo e Marco Ricci. Tardioli era stato eliminato in semifinale nella gara singola.

La gara

Tardioli era l’ultimo frazionista ed ha ricevuto il testimone da Ricci come secondo, compiendo una frazione spaventosa (9.23 di lanciato), surclassando la Polonia (39.06) e la Grecia (39.09), e soprattutto contenendo la risalita del transalpino Pablo Mateo. E adesso l’obiettivo è olimpico.