Sprofondo Grifo: il Cittadella sbanca il Curi, biancorossi sempre a fondo classifica

PERUGIA – Il Grifo cade un’altra volta. Dopo il lampo di sabato scorso contro la Reggina, il Perugia inciampa domenica pomeriggio in casa con il Cittadella. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca alla squadra di mister Castori e che rigetta nello sconforto la tifoseria, costretta a vedere i propri beniamini inchiodati come fanalino di coda della cadetteria. Se Reggio Calabria si era vista una prova di orgoglio, oggi invece si è notato un Perugia tentennante e in difficoltà a trovare le occasioni giuste. Se la partita è stata tutt’altro che soddisfacente sugli spalti è stata data prova della grandezza dei tifosi biancorossi. Dopo i lavori di demolizione e ricostruzione è tornata a popolarsi la Nord che ha reso un omaggio più che commovente a Renato Curi.

Primo tempo

A 6′ Casasola fa partire un traversone con Luperini pronto a incornare: sicura è la reazione di Kastrati. All’8′ una conclusione di Antonucci viene salvata in angolo da Dell’Orco. Gli ospiti vanno in vantaggio al 12′: Varela serve al centro Beretta che salta Sgarbi e non ha alcun problema a mettere in rete il tiro dello 0-1. Al 30′ Melchiorri fa partire un sinistro da fuori che viene catturato dall’estremo difensore dei veneti. Al 31′ da un calcio d’angolo in favore dei patavini esce un nulla di fatto. Allo scadere della prima frazione il Grifo deve fare i conti con il rosso per doppia ammonizione a Iannoni per proteste al direttore di gara dopo un fallo più che dubbio. Al 49′ Donnarumma prova a cercare il raddoppio ma le sue volontà vengono fatte sfumare da Gori.

Secondo tempo

Si torna sul terreno di gioco. Al 50′ in campo e sugli spalti viene reso omaggio a Renato Curi con 50” di raccoglimento, scomparso il 30 ottobre 1977 nel corso della sfida casalinga tra Perugia e Juventus: tanti gli applausi e della Nord riaperta per l’occasione parte un coro per ricordare l’eterna bandiera biancorossa venuta a mancare troppo presto ma sempre presente nel cuore dei tifosi del Grifo. Al 61′ avviene un sospetto contatto di Curado su Antonucci: i veneti protestano ma il signor Minelli lascia giocare. Pochi istanti più tardi viene espulso il medico dei granata per essere entrato in campo per soccorrere Antonucci senza l’autorizzazione dell’arbitro. Al 66′ uno spiovente da calcio d’angolo in favore degli ospiti viene spazzato via dalla difesa perugina. Al 77′ Luperini si inceppa davanti alla porta dei veneti e il risultato non cambia. All’81’ tiro dalla bandierina per gli ospiti: la situazione rimane invariata. Al 91′ una rovesciata di Luperini sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina viene catturata da Kastrati. Al 95′ arriva la beffa finale con la rete del raddoppio della formazione ospite firmata da Magrassi. Dopo 7′ di recupero arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria del Cittadella.

Il tabellino

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi(1′ st Kouan), Curado, Dell’Orco; Casasola, Iannoni, Bartolomei(42′ st Olivieri), Luperini, Paz(27′ st Beghetto); Melchiorri(18′ st Di Serio), Strizzolo (18′ st Di Carmine). A disp. Moro, Vulikic, Baldi Leon, Righetti, Vulic, Lisi All. Castori

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Perticone, Visentin, Cassandro(12′ st Mattioli); Carriero, Pavan, Mastrantonio(12′ st Mazzocco); Varela(27′ st Carriero); Antonucci(27′ st Magrassi), Tounkara. A disp. Manfrin, Maniero, Del Fabro, Frare, Donnarumma, Ciriello, Danzi. All. Gorini

ARBITRO: Minelli di Varese (assistenti: Marchi- Niedda IV ufficiale: Vergaro)

VAR: Maggioni di Lecco AVAR: Paganessi

RETI: 12′ pt Beretta, 50′ st Magrassi

NOTE: giornata soleggiata. Presenti 5605 spettatori, di cui 2764 abbonati e 31 ospiti. Espulso al 45′ pt Iannoni per fallo. Ammoniti Cassandro, Iannoni, Mastrantonio, Beretta, Visentin. Gara interrotta al 5′ st per ricordare la figura di Renato Curi, scomparso il 30 ottobre 1977 proprio al 5′ di gioco in Perugia-Juventus.